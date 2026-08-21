Sıcak Havada Pancar Çapa Mesaisi - Son Dakika
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Sıcak Havada Pancar Çapa Mesaisi

Sıcak Havada Pancar Çapa Mesaisi
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Erzincan'da kadın tarım işçileri, sıcak havaya rağmen pancar tarlalarında çalışarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Erzincan'da pancar tarlalarında çapa mesaisi başlarken, kadın tarım işçileri sıcak havaya rağmen gün boyunca çalışarak hem tarımsal üretime hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Sabahın erken saatlerinde tarlaların yolunu tutan kadın işçiler, hava sıcaklığının 35-40 dereceye ulaştığı saatlerde pancarların bakımını yapıyor.

Saat 06.00-07.00 sıralarında çalışmaya başlayan işçiler, güneşten korunmak için şapka ve uzun giysiler kullanıyor. Çoğunlukla dizlerinin üzerinde çalışan kadınlar, saatler boyunca çapa yaparak pancarları hasat dönemine hazırlıyor.

Günlük yaklaşık 2 bin lira kazanan kadınlar, elde ettikleri gelirle aile bütçelerine destek oluyor.

Ekip içerisinde "Çavuş" olarak tanınan Selver isimli tarım işçisi, pancarın emek isteyen bir ürün olduğunu belirtti.

Hasadın eylül sonu veya ekim ayında yapılacağını ifade eden Selver, "Toprak çok güzel, uğraş ve emek ister. Biz de emektar kadınlar olarak kendimizle gurur duyuyoruz. 35-40 derece sıcaklığın altında çalışıyoruz. Alnımızın teri toprağa düşüyor ve bu durumdan çok memnunuz." dedi.

Kadın işçiler, sıcak havaya rağmen tarlalarda çalışmayı sürdürerek pancarların hasada hazırlanmasına katkı sunuyor.

Kaynak: İHA

Erzincan, Ekonomi, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sıcak Havada Pancar Çapa Mesaisi - Son Dakika

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