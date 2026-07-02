Sıcaktan bunalan Adanalılar, 800 rakımdaki cam seyir terasına akın etti

Adana'da Torosların eteklerindeki Feke ilçesi, kızılçam ormanları ve cam seyir terasıyla sıcaklardan kaçanların yeni rotası oldu.

Adana'da kavurucu sıcaklıkların kendini göstermesi ve yüksek nem seviyesi ile bunalan vatandaşlar serinlemek için 800 rakımdaki Feke ilçesine akın etti. Torosların eteklerinde yer alan cam seyir terası, kızılçam ormanları ve ilçe içinden geçen ırmak manzarasıyla ziyaretçilere hem doğayla iç içe vakit geçirme hem de serin havanın tadını çıkarma fırsatı sunuyor. Feke Cam Seyir Terasında vatandaşların, yemyeşil orman manzarasını izleyerek serin havanın keyfini çıkarması dron ile görüntülendi.

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, kış aylarında yaklaşık 15-17 bin nüfusa sahip olan ilçenin yaz döneminde yayla sakinlerinin gelmesi ve günübirlik ziyaretçilerin ilgisi ile 60-70 bin kişiye ulaştığını ilçenin doğa turizminde önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini söyledi. Başkan Özen, "Burası Torosların incisi Feke Cam Seyir Terası. Yaklaşık bin rakımda, buz gibi doğal suyu, yemyeşil doğası ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Yaz aylarında gurbetçilerimizin de gelmesiyle nüfusumuz 60-70 bine kadar çıkıyor. İlçemiz doğası, tarihi ve serin havasıyla büyük ilgi görüyor. Cam seyir terasımız artık aynı zamanda gökyüzü ve yıldız gözlem noktası olarak da kullanılıyor. Terasımızı tamamen yeniledik. Vatandaşlarımız burada Adana kebabını yiyip eşsiz orman manzarasını izleyebiliyor. Tüm vatandaşlarımızı Feke'ye bir çay içmeye davet ediyoruz" dedi.

İlçeyi ziyaret eden Filiz Sakin ise cam seyir terasını çok beğendiğini belirterek, "Feke'de cam seyir terası olduğunu duyunca geldik. Gerçekten çok güzel bir yer. Aşağıya, Adana merkeze indiğinizde sıcaklığı hissediyorsunuz ama burada serinlik insanı rahatlatıyor. Manzarası da muhteşem" diye konuştu.

Ziyaretçilerden Mehmet Baz da yılın yorgunluğunu atmak için Feke'yi tercih ettiklerini ifade ederek, "Yeşillik, doğa, akarsu ve temiz hava insanı dinlendiriyor. Herkesi Feke Cam Seyir Terası'nı görmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA