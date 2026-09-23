Siirt-Kurtalan hattında fiziki gerçekleşme yüzde 30\'u aşarak 2030 hedefine yaklaştı

Siirt- Kurtalan demir yolu hattında fiziki gerçekleşme yüzde 30'u aşarak 2030 hedefine bir adım daha yaklaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt-Kurtalan demir yolu hattında fiziki gerçekleşmenin yüzde 30'un üzerine çıktığını belirterek projenin 2030 yılına kadar tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Sahada yaklaşık 650 çalışan ile 300'e yakın makinenin görev yaptığını bildiren Bakan Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla Siirt'in ulusal demir yolu ağına doğrudan bağlanacağını vurguladı.

Tasarım hızı saatte 160 kilometre

Siirt-Kurtalan Demir Yolu Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları değerlendiren Bakan Uraloğlu, hattın saatte 160 kilometre tasarım hızına uygun inşa edildiğini belirtti. Proje kapsamında Yeni Kurtalan, Havalimanı, üniversite ve Siirt bağlantılarının sağlanacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, hattın bölgenin ekonomik ve sosyal hayatına, ulaşım çeşitliliğine ve erişilebilirliğine önemli katkı sunacağını kaydetti. Coğrafi şartlar nedeniyle hatta önemli mühendislik yapılarının yer aldığını aktaran Bakan Uraloğlu, projede 18 bin metre uzunluğunda 8 adet tünel, 695 metre uzunluğunda 5 adet aç-kapa tünel ve 2 viyadük bulunduğunu belirterek, 6 üst geçit, 5 alt geçit ve 31 menfezin yer aldığı 34 kilometrelik hattın yaklaşık yüzde 50'sinin tünellerden oluştuğunu vurguladı.

Yıllık 370 bin ton yük ve 500 bin yolcu hedefi

Yatırımın sadece bir ulaşım projesi olmadığını, Siirt'in üretimi, sanayisi, tarımı ve yer altı kaynaklarını pazarlarla buluşturacağını anlatan Bakan Uraloğlu, hattın yıllık 370 bin ton yük ve 500 bin yolcu potansiyeline hizmet edeceğini söyledi. Siirt Havalimanı, Siirt Üniversitesi ve şehir merkezini birbirine bağlayacak hat sayesinde ürünlerin limanlara ve büyük tüketim merkezlerine daha ekonomik, güvenli ve çevreci yöntemlerle ulaştırılacağı kaydedildi. Siirt'in fıstığın yanı sıra buğday, kırmızı mercimek, dane mısır ve arpa gibi yıllık 129 bin tonu bulan tarımsal üretimine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, demir yolunun bu ürünlerin pazara ulaşımını kolaylaştıracağını ifade etti. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ilk metalik çinko üretim altyapısına ev sahipliği yapan Siirt Organize Sanayi Bölgesindeki sanayi ürünlerinin de demir yolu ağlarıyla lojistik koridorlara entegre edileceğini söyledi.

Sahada 650 Personel Gece Gündüz Çalışıyor Projenin inşaat aşamasında da istihdama katkı sağladığını dile getiren Bakan Uraloğlu, sahada 650 çalışan ve 300'e yakın iş makinesi ile çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti. Bakan Uraloğlu, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurumlara, yüklenici firmaya ve saha çalışanlarına teşekkür ederek demir yolu hattının Siirt'e ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.