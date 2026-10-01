Siirt Pervari'de yağış sonrası çamur yolları kapladı, bazı araçlar yolda kaldı - Son Dakika
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Siirt Pervari'de yağış sonrası çamur yolları kapladı, bazı araçlar yolda kaldı

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Siirt Pervari\'de yağış sonrası çamur yolları kapladı, bazı araçlar yolda kaldı
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Siirt Pervari'de etkili olan yağış, bölgede ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası kırsal bölgelerde yollar çamurla kaplanırken bazı araçlar çamura saplanıp yolda kaldı, sürücüler ilerlemekte zorlandı. Yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede ekiplerin çalışma yapması bekleniyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde etkili olan yağış, ulaşımı olumsuz etkiledi. Çamur nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Özellikle kırsal bölgelerde etkili olan yağış sonrası yollar çamurla kaplanırken, bazı araçlar çamura saplanarak yolda kaldı. Sürücüler ilerlemekte zorlanırken bölgede ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.

Yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede ekiplerin çalışma yapması bekleniyor.

Kaynak: İHA
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