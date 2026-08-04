Şirvan’da 15 köyün kullandığı grup yolunda asfalt çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
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Şirvan’da 15 köyün kullandığı grup yolunda asfalt çalışmaları tamamlandı

Şirvan’da 15 köyün kullandığı grup yolunda asfalt çalışmaları tamamlandı
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Siirt'in Şirvan ilçesinde 15 köyün ulaşımını sağlayan Maden Köyü Grup Yolu'nda bitümlü sıcak karışım asfalt çalışmaları tamamlandı. Vali Kızılkaya, 12 bin 800 metrelik yolun hizmete açıldığını bildirdi.

Siirt'in Şirvan ilçesinde 15 köyün ulaşımını sağlayan Maden Köyü Grup Yolu'nda yürütülen bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışmaları tamamlanarak yol vatandaşların hizmetine açıldı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırsal altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Kızılkaya, çalışmalar kapsamında 15 köyün kullandığı grup yolunda 16 bin 757 ton bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt kullanıldığını, 11 bin 300 metre BSK asfalt serimi ile bin 500 metrelik bakım ve onarım çalışmasının tamamlandığını ifade etti.

Toplam 12 bin 800 metrelik yolun asfalt, yol çizgisi ve şerit uygulamalarının tamamlanarak hizmete sunulduğunu belirten Kızılkaya, yeni yol sayesinde köylerde yaşayan vatandaşlar, üreticiler, öğrenciler, hastalar ve maden sahalarına ulaşım sağlayanların daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuştuğunu kaydetti.

Yolun bölgenin üretimine, istihdamına ve ekonomik hareketliliğine katkı sağlayacağını vurgulayan Kızılkaya, "Yollarımız milletimizin gönlünden geçer. Yollar sadece iki noktayı birbirine bağlamaz; gönülleri de birbirine yaklaştırır. En büyük motivasyonumuz yol boyunca karşılaştığımız samimi tebessümler ve gönülden edilen dualardır. Durmadan, duraksamadan; daha güçlü ve daha müreffeh bir Siirt için çalışmaya devam ediyoruz. Yolumuz güzel, çizgimiz net" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Şirvan’da 15 köyün kullandığı grup yolunda asfalt çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şirvan’da 15 köyün kullandığı grup yolunda asfalt çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
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