Siirt\'te yağış sonrası gökkuşağı apartmanların arasında görüntülendi

Siirt'te yağış sonrası gökkuşağı apartmanların arasında görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yağışın ardından Siirt semalarında beliren gökkuşağı, kent merkezinde farklı noktalardan ve apartman aralarından görüntülendi. Kent siluetiyle oluşan görüntü dikkat çekerken, vatandaşlar gökkuşağını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Siirt semalarında yağışın ardından oluşan gökkuşağı görenleri hayran bıraktı.
Kent merkezinin farklı noktalarından görülen gökkuşağı, apartmanların arasındaki gökyüzünde de görüntülendi. Gökkuşağının kent siluetiyle oluşturduğu manzara dikkat çekti. Yağış sonrası güneş ışınlarının atmosferdeki su damlacıklarıyla etkileşimi sonucu oluşan gökkuşağı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla da kaydedildi.
Kaynak: İHA
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