Siirt\'te yağış sonrası gökkuşağı apartmanların arasında görüntülendi

Siirt semalarında yağışın ardından oluşan gökkuşağı görenleri hayran bıraktı.

Kent merkezinin farklı noktalarından görülen gökkuşağı, apartmanların arasındaki gökyüzünde de görüntülendi. Gökkuşağının kent siluetiyle oluşturduğu manzara dikkat çekti. Yağış sonrası güneş ışınlarının atmosferdeki su damlacıklarıyla etkileşimi sonucu oluşan gökkuşağı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla da kaydedildi.