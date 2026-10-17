Siirt ve Şırnak'ın doğusunda yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Siirt ve Şırnak'ın doğusunda yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Siirt ve Şırnak'ın doğusunda yarın sabah saatlerinden sonra kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi. Rüzgarın 40-60, yükseklerde 70 km/saat olabileceği belirtildi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesine karşı tedbir istendi.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, Siirt ve Şırnak için "kuvvetli rüzgar" ve "fırtına" uyarısında bulundu.
Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere yarın sabah saatlerinden sonra, Siirt ve Şırnak'ın doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yükseklerde 70 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Kaynak: İHA
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