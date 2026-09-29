Silifke'de tarihi Hükümet Konağı Kaymakam Eyüp Fırat döneminde yeniden ışıklandırıldı - Son Dakika
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Silifke'de tarihi Hükümet Konağı Kaymakam Eyüp Fırat döneminde yeniden ışıklandırıldı

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Silifke\'de tarihi Hükümet Konağı Kaymakam Eyüp Fırat döneminde yeniden ışıklandırıldı
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Silifke'de tarihi Hükümet Konağı, Kaymakam Eyüp Fırat döneminde gerçekleştirilen yeni ışıklandırma çalışmasıyla gece ışıl ışıl bir görünüme kavuştu. Daha önce kullanılamaz hale gelen sistemin yerine kurulan ışıklandırma, tarihi yapının gece görüntüsüyle ilçeye değer katıyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde tarihi Hükümet Konağı, yapılan ışıklandırma çalışmasının ardından geceleri de ilçeye ayrı bir güzellik katıyor.

Daha önceki yıllarda da ışıklandırılan ancak bir süre sonra kullanılamaz hale gelen sistemin ardından, bu kez Kaymakam Eyüp Fırat döneminde gerçekleştirilen çalışma ile tarihi bina yeniden ışıl ışıl bir görünüme kavuştu. Binanın gece görüntüsü, hem yakından hem de uzaktan dikkat çekiyor.

Osmanlı döneminden günümüze

Osmanlı Devletinin son döneminde Hükümet Konağı olarak planlanarak yaptırılan tarihi yapı, Sultan Reşat döneminin önemli eserleri arasında yer alıyor.

Tamamı kesme taşlardan inşa edilen, dikdörtgen planlı ve iki katlı yapı, 1909-1918 yılları arasında inşa edildi. Bina, 1921-1933 yılları arasında İçel Vilayet Konağı olarak da hizmet verdi.

Göksu Irmağına bakan cephesinin ortasında, sütunlar üzerinde ikinci kata kadar yükselen bir cumba bulunuyordu. Daha sonra kaldırılan bu bölümün bulunduğu alandan bugün Silifke'nin önemli caddelerinden biri geçiyor.

Yangınla tarihe geçti

Tarihi bina, Silifke tarihinin önemli olaylarından birine de tanıklık etti. 11 Nisan 1963 tarihinde Hükümet Konağı ve adliye binasında çıkan büyük yangın, yapının tarihinde önemli bir iz bıraktı. Geçmişte bir dönem cezaevi olarak da kullanılan tarihi yapı, gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının ardından yeniden hizmete açıldı.

Tarihi yapı gece de göz kamaştırıyor

Günümüzde Silifke Kaymakamlığı ve bazı kamu birimlerinin hizmet verdiği tarihi Hükümet Konağı, yeni ışıklandırmasıyla geceleri farklı bir görünüme kavuştu.

Tarihi yapının mimari özelliklerini ortaya çıkaran ışıklandırmanın, uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde hizmet vermesi temenni edilirken, Silifke'nin tarihi simgelerinden Hükümet Konağı gece görüntüsüyle de ilçeye değer katıyor.

Kaynak: İHA
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