Şırnak'ın Silopi ilçesi Çardaklı köyünde, hayvancılığın desteklenmesi ve mera verimliliğinin artırılması hedefiyle 550 dekarlık alanı kapsayan proje çerçevesinde gübre dağıtımı yapıldı.

Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin, Silopi Ziraat Odası Başkanı Mesut Haşimoğlu ve Yerfıstığı Üreticileri Birliği Başkanı Emin Soysal programa iştirak etti.

550 dekarlık mera alanını kapsayan projeyle meraların verimliliğinin artırılması ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin yem ihtiyacına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine teşekkür edildi, çalışmaların köydeki üreticilere ve hayvancılık faaliyetlerine katkı sunması temennisinde bulunuldu.