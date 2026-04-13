Sincan Belediyesinden okullarda sıfır atık eğitimi

13.04.2026 11:27  Güncelleme: 11:29
Sincan Belediyesi gelecek nesilleri bilinçlendirmek adına okullarda sıfır atık konusunda bilgilendirme yaptı.

Sıfır atıkta ödüllü Sincan Belediyesi gelecek nesilleri bilinçlendirmek adına okullarda sıfır atık eğitimi veriyor. Şehit Emre Karagöz İlkokulu'nda çocuklara sıfır atık konusunda bilgilendirme yapıldı. Öğrenciler topladıkları atıkları, Sincan Belediyesi sıfır atık toplama aracına koyarak geri dönüşüme kazandırdı. Minikler "Sıfır atıkla israfa hayır" diyerek örnek bir çevre duyarlılığına imza attı. Eğitimler Sincan'da tüm okullarda devam edecek.

Şehit Emre Karagöz İlkokulu'nda gerçekleştirilen ilk eğitimde öğrencilere sıfır atık, geri dönüşüm ve çevre bilinci konularında bilgilendirme yapıldı. Öğrenciler, evlerinden ve çevrelerinden topladıkları atıkları okula getirerek Sincan Belediyesi sıfır atık toplama aracına bıraktı. Toplanan şişe, kağıt, atık yağ, plastik malzeme ve diğer atıklar geri dönüşüme kazandırıldı.

"Sıfır atıkla israfa hayır" sloganıyla bilgilendirme seminerine katılan çocuklara, geri dönüşüm malzemelerinden üretilen kalemler hediye edildi. Etkinlik boyunca hem eğitici hem de keyifli anlar yaşanırken, öğrencilerin çevreye duyarlılığı dikkat çekti. Eğitimler Sincan'daki tüm okullarda devam edecek.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, sıfır atık konusunda eğitimin önemine dikkati çekerek, "Biz bu işe gönül verdik. Sıfır atık bilincini çocuklarımıza erken yaşta aşılıyor, verdiğimiz eğitimlerle doğaya saygılı bireyler yetiştiriyoruz. Eko-Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezimizde de geri dönüşümün tüm aşamalarını çocuklarımıza anlatıyoruz. Tüm gençlerimizi eğitimlerimize katılmaya, Eko Çiftliğimizi ziyaret etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

