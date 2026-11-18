Singapur Ulusal Kalkınma Bakanlığı Kentsel İnovasyon ve Mükemmeliyet Başkanı ve Singapur Yaşanabilir Şehirler Merkezi (CLC) İcra Direktörü Yu-Ning Hwang, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ramazan Demir'i ziyaret etti. COP31'e ev sahipliği yapan Antalya'nın sürdürülebilir şehircilik ve iklim değişikliğiyle mücadele alanındaki çalışmalarının değerlendirildiği görüşmede, iki şehir arasında bilgi ve deneyim paylaşımı, belediye personeline yönelik eğitim programları ve karşılıklı teknik ziyaretler aracılığıyla geliştirilebilecek iş birliği imkanları ele alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ramazan Demir, Singapur Ulusal Kalkınma Bakanlığı Kentsel İnovasyon ve Mükemmeliyet Başkanı ve Singapur Yaşanabilir Şehirler Merkezi (CLC) İcra Direktörü Yu-Ning Hwang'ı makamında ağırladı. Ziyarette Antalya ve Singapur'un sürdürülebilir şehircilik alanındaki birikimlerini paylaşmalarının her iki kentin kurumsal kapasitesinin gelişimine katkı sunabileceği değerlendirilirken, gelecekte gerçekleştirilebilecek ortak eğitim, teknik iş birliği ve deneyim paylaşımı faaliyetleri üzerinde duruldu.

COP31 deneyimi ve uluslararası işbirlikleri anlatıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ramazan Demir, Antalya'nın COP31 ev sahipliğinin yalnızca küresel iklim gündemine katkı sunmakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda kentler arasında kalıcı ortaklıkların geliştirilmesi ve iklim politikalarının somut uygulamalara dönüştürülmesi bakımından önemli fırsatlar oluşturduğunu belirtti. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi ile küresel metropol kentler ağı Metropolis arasında COP31 sırasında imzalanan Metropolis Uluslararası Eğitim Merkezi (MITI Antalya) iş birliği anlaşmasına değinildi. MITI Antalya'nın kentlerin karşılaştığı sorunlara yönelik uygulama odaklı eğitimler, kurumsal kapasite geliştirme faaliyetleri ve uluslararası deneyim paylaşımı için önemli bir platform olarak geliştirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Büyükşehir'in yürüttüğü projeler ele alındı

Antalya'nın COP31 sürecinde iklim taahhütlerini uygulamaya dönüştürme yaklaşımını benimsediğini vurgulayan Demir, belediyenin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP), MAtchUP ve Green&Future Cities projeleri kapsamında yürüttüğü çalışmaları da heyetle paylaştı. Akıllı kent uygulamaları, enerji verimliliği, iklim değişikliğine uyum ve sürdürülebilir kentsel gelişim alanlarındaki deneyimlerin uluslararası ortaklıklarla daha da güçlendirilebileceği değerlendirildi.

Singapur ile eğitim ve personel değişimi birliği gündemde

Görüşmede Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Singapur arasındaki kurumsal ilişkilerin Metropolis ağı üzerinden geliştirilmesinin yanı sıra, Singapur Yaşanabilir Şehirler Merkezi ile doğrudan bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik iş birliği imkanları da ele alındı. Özellikle MITI Antalya ile Singapur Yaşanabilir Şehirler Merkezi arasında eğitim programları, karşılıklı uzman ve belediye personeli değişimi, teknik çalışma ziyaretleri ve ortak kapasite geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilmesi konusunda potansiyel iş birliği alanları değerlendirildi. Singapur'un kentsel planlama, su yönetimi, yenilikçi altyapı çözümleri ve yaşanabilir şehirler konusundaki uluslararası deneyimi ile Antalya'nın iklim eylemi, sürdürülebilir turizm ve yerel yönetim uygulamalarının karşılıklı öğrenme süreçlerine katkı sağlayabileceği vurgulandı.

"Yaşanabilir ve dirençli şehirler için ortak vizyon"

Singapur Cumhuriyeti Ulusal Kalkınma Bakanlığı Kentsel İnovasyon ve Mükemmeliyet Başkanı Yu-Ning Hwang ise, Singapur'un sınırlı yüzölçümüne rağmen nüfus yoğunluğu, turizm, su yönetimi ve kentsel altyapı gibi alanlarda önemli sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Yaklaşık 6 milyon nüfusa sahip Singapur'un yılda 18-20 milyon turist ağırladığını ifade eden Hwang, bu yönüyle Antalya ile benzer kentsel dinamiklere sahip olduklarını dile getirdi. Hwang, özellikle su kaynaklarının depolanması ve verimli kullanımı, karbon emisyonlarının azaltılması ve doğayla uyumlu kentleşme konularında yenilikçi çözümler geliştirmeye odaklandıklarını aktardı. Singapur Yaşanabilir Şehirler Merkezi aracılığıyla dünyanın farklı kentleri ve kurumlarıyla bilgi paylaşımında bulunduklarını belirten Hwang, değişen şartlara uyum sağlayabilen, kendini yenileyebilen dirençli şehirler oluşturmanın önemine dikkat çekti.