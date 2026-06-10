Sinop'ta Ceza İnfaz Personeli Günü'nde Fidan Dikimi - Son Dakika
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Sinop'ta Ceza İnfaz Personeli Günü'nde Fidan Dikimi

Sinop\'ta Ceza İnfaz Personeli Günü\'nde Fidan Dikimi
10.06.2026 12:44
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Personel, Adalet Ormanı'nda fidan dikerek doğaya katkı sundu ve hatıra bıraktı.

Sinop'ta "Ceza İnfaz Personeli Günü" kutlamaları kapsamında Sinop Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Sinop E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu personeli, Adalet Ormanı'nda bir araya gelerek onlarca fidanı toprakla buluşturdu.

Etkinlik kapsamında ilk olarak koruma altındaki alanda toprak çapalama çalışması yapıldı. Ardından ceza infaz kurumu ve denetimli serbestlik personeli, hazırlanan alanlara fideleri özenle dikerek ilk can sularını verdi. Geleceğe nefes olması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, personeller diktikleri fidanların üzerine kendi isimlerinin yazılı olduğu ağaç etiketlerini asarak doğaya kalıcı birer hatıra bıraktı.

Etkinlik sonrası yapılan açıklamada, "Toprağa sevgimizi ektik, geleceğe nefes olduk. Bugün dikilen her fidan; emek, birlik, dayanışma ve yarınlara bırakılan yeşil bir miras oldu. Ceza İnfaz Personeli Günü'nü böyle anlamlı ve doğaya katkı sunan bir etkinlikle kutlamaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Etkinlik, personelin hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Sinop, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sinop'ta Ceza İnfaz Personeli Günü'nde Fidan Dikimi - Son Dakika

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