Sinop'ta Denizde Girilmemesi Uyarısı - Son Dakika
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Sinop'ta Denizde Girilmemesi Uyarısı

Sinop\'ta Denizde Girilmemesi Uyarısı
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Valilik, olumsuz hava koşulları nedeniyle kuzey sahillerinde denize girilmemesi gerektiğini açıkladı.

Sinop Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle il genelindeki bazı kuzey sahillerinde denize girilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğü ile Sinop Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'ndan alınan verilere göre, 4 Ağustos'ta kuzey sahillerinde rüzgarın saatte 45 kilometre hıza ulaşmasının, dalga yüksekliğinin ise 1 metreye kadar çıkmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, muhtemel boğulma olaylarının önüne geçilmesi amacıyla Sarıkum ile Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli arasındaki sahil şeridi ile Sırakaraağaçlar Deresi'nden (Su Ürünleri Fakültesi karşısındaki Akliman Köprüsü) Ada Burnu'na kadar uzanan kuzey sahillerinde denize girilmemesinin önem taşıdığı belirtildi.

Vatandaşlardan can güvenliği için yapılan uyarılara uymaları istenen açıklamada, özellikle belirtilen bölgelerde denize girilmemesi konusunda hassasiyet gösterilmesi çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Sinop, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sinop'ta Denizde Girilmemesi Uyarısı - Son Dakika

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