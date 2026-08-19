Sinop'ta Kabuk Böceği Mücadelesi - Son Dakika
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Sinop'ta Kabuk Böceği Mücadelesi

Sinop\'ta Kabuk Böceği Mücadelesi
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Sinop'ta 500 ergin karınca böceği doğaya salındı, orman ekosistemi kimyasal kullanılmadan korundu.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü, orman zararlısı kabuk böcekleriyle mücadele kapsamında laboratuvar ortamında üretilen 500 adet yırtıcı böceği doğaya saldı.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü, "Yeşil Vatan" olarak adlandırılan orman varlıklarını korumak amacıyla doğal ve çevre dostu yöntemleri devreye sokmaya devam ediyor. Bu kapsamda, orman alanlarına zarar veren kabuk böcekleriyle mücadele etmek amacıyla laboratuvar ortamında yetiştirilen 500 adet ergin ve larva aşamasındaki thanasimus formicarius (karınca böceği) yırtıcı böceği ormanlık alanlara bırakıldı.

Zararlı böcek popülasyonunu baskı altına almak amacıyla gerçekleştirilen salım işlemiyle, orman ekosisteminin dengesi kimyasal maddeler kullanılmadan doğal yollarla sürdürülüyor. Yetkililer, biyolojik mücadelenin ormanların geleceği ve sürdürülebilir çevre sağlığı açısından kritik bir rol oynadığını belirterek, doğanın kendi gücüyle koruma çalışmalarının aralıksız süreceğini vurguladı.

Kaynak: İHA

Karınca, Çevre, Sinop, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sinop'ta Kabuk Böceği Mücadelesi - Son Dakika

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