Sinop'un Türkeli ilçesinde Karadeniz'de nadir rastlanan beyaz kötek balığı yakalandı. Yaklaşık 8 kilogram ağırlığındaki balık, görenlerin ilgisini çekti.
Türkeli ilçesinde balıkçılık yapan Nazım Demircan, ilçe açıklarında avlandığı sırada ağlarına takılan beyaz kötek balığıyla karşılaştı. Yaklaşık 8 kilogram ağırlığındaki balığın Karadeniz'de çok sık görülmeyen türler arasında yer aldığı belirtildi.
Nadir rastlanan balığı yakalamanın mutluluğunu yaşayan Demircan, balığın boyutu ve ağırlığıyla dikkat çektiğini ifade etti. - SİNOP
Son Dakika › Çevre › Sinop'ta Nadir Beyaz Kötek Balığı Yakalandı - Son Dakika
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