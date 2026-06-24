Sinop\'ta demir yolu projesi için kritik toplantı

Sinop'ta TR82 Bölgesi'nde planlanan demir yolu altyapısına yönelik çalışmalar düzenlenen toplantıyla masaya yatırıldı.

"Demiryolu İhtiyaç Analizi; Sinop İl Bilgilendirme Toplantısı" Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlendi. Toplantıda, Vali Mustafa Özarslan'ın talebi ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Yönetim Kurulu'nun yönlendirmesiyle hazırlanan "TR82 Bölgesi Demiryolu Konsept Geliştirme ve İhtiyaç Analizi Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı.

Sinop, Kastamonu ve Çankırı illerini kapsayan TR82 Bölgesi'nin ulusal ticaret ağlarına entegrasyonunun güçlendirilmesi, lojistik maliyetlerin azaltılması ve organize sanayi bölgelerinin limanlarla bağlantılarının geliştirilmesi hedefleri doğrultusunda başlatılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Vali Özarslan, Sinop'un son yıllarda su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı, planlanan nükleer güç santrali yatırımları, orman ve ağaç ürünleri sektörü, çeltik üretimi, tuğla-kiremit sanayisi, savunma sanayi test yatırımları, madencilik faaliyetleri, büyüyen organize sanayi bölgeleri, kruvaziyer limanı ve yat limanı projeleri ile turizm alanında önemli gelişmeler gösterdiğini belirterek, bu gelişmelerin demir yolu ihtiyacını gündeme taşıdığını ifade etti.

Toplantıda ayrıca Pamukkale Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Soner Haldenbilen ve Halil İbrahim Yiğit tarafından hazırlanan teknik analizler ve projeksiyonlar doğrultusunda bölgenin mevcut ulaşım ve lojistik altyapısı, yük ve yolcu taşımacılığı potansiyeli, liman bağlantıları, sanayi ve üretim merkezlerinin erişilebilirliği ile alternatif demir yolu güzergahlarına ilişkin sunum gerçekleştirildi.

Katılımcılar tarafından Sinop'un ve TR82 Bölgesi'nin gelecekte oluşabilecek yük ve yolcu hareketliliği değerlendirilirken, yatırım planlamalarına esas teşkil edecek talep analizleri de paylaşıldı.

KUZKA koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında Sinop, Kastamonu ve Çankırı'da düzenlenecek bilgilendirme toplantılarıyla kamu kurumları, sektör temsilcileri ve diğer paydaşların görüş ve önerilerinin alınacağı belirtildi. Hazırlanacak taslak raporun, bölgenin demir yolu yatırım stratejilerine yön vermesi hedefleniyor.

Toplantıya Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman, Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş, KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan, Ulaştırma Samsun Bölge Müdürü Muhtesin Sevinç, TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Bölge Müdürü Kenan Ersin, TCDD Yolcu Daire Başkan Yardımcısı Mesut Çetin, TCDD Yük Daire Başkan Yardımcısı Burhanettin Sarı, Pamukkale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Soner Haldenbilen ile Halil İbrahim Yiğit, Sinop Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Ömer Sarıkaya, Sinop Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Taner Aydemir, Boyabat Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Kazım Düşkün, Boyabat OSB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yayla, KUZKA Sinop YDO Koordinatör Vekili Cem Aydın, KUZKA Kastamonu YDO Koordinatörü Özgür Yücel Yakar ve KUZKA'dan Serkan Genç katıldı. - SİNOP