Şırnak Beytüşşebap'ta organik tereyağının kilosu 10 bin liraya kadar alıcı buluyor - Son Dakika
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Şırnak Beytüşşebap'ta organik tereyağının kilosu 10 bin liraya kadar alıcı buluyor

Şırnak Beytüşşebap\'ta organik tereyağının kilosu 10 bin liraya kadar alıcı buluyor
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Gosine yaylasında küçükbaş hayvan sütünden üretilen organik tereyağın kilosu 5 bin ile 10 bin lira arasında satılıyor. Yaylada 5 ay kalan besiciler ve berivanlar, bu yılki yağışlar sayesinde yüksek verim alırken, tereyağı satışı geçim kaynağı olmaya devam ediyor.

Şırnak'ta organik yapılan tereyağın kilosu 5 bin ile 10 bin lira arasında satılıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Boğazöğren köyü Gosine yaylasına ilkbahar aylarında yaylaya çıkan bölge halkı 5 ay boyunca tereyağı üreterek geçimini sağlıyor. İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki 2 bin rakımlı yaylada hayvancılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar keçi ve koyun sütünden elde ettikleri sütten tereyağı yaparak geçimini sağlıyor. Kilosunu 5 bin ile 10 bin lira arasında satan kadınların zorlu yayla mesaisi devam ediyor. Bu yılın yağışlı geçmesiyle daha çok verim alan besicilerin yüzü güldü. Bunun yanında hayvancılık da yapan yöre halkı 5 ay boyunca çadırlarda kalıyor. Sonbahar aylarında köye inecek olan berivanlar yayladaki son günlerini yaşıyor. Hüseyin Aydemir isimli besici yıllardır hayvancılık yaptığını, ilk defa güzel verim aldıklarını ifade etti. Aydemir, "Yıllardır hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bu yaylaya geliyoruz. 5 ay kalıyoruz hava soğuduğunda köye ineceğiz. Şimdi en pahalı satılan tereyağı kilosu 5 bin liradan satılıyor. Herkes geçimini bunu yaparak sağlıyor. Burada huzur ve güven var artık çok huzurluyuz" dedi.

Bin bir zorlukla yapılan tereyağı ilkel yöntemlerle güneş doğmadan kadınlar keçi postu sayesinde saatlerce çalkalayarak kıvamına gelmesi için ter döküyor. Berivanların zorlu mesaisi aylardır sürüyor. Yağın kilosu 5 bin ile 10 bin lira arasında değişiyor.

Kaynak: İHA

Beytüşşebap, Ekonomi, Şırnak, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Şırnak Beytüşşebap'ta organik tereyağının kilosu 10 bin liraya kadar alıcı buluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak Beytüşşebap'ta organik tereyağının kilosu 10 bin liraya kadar alıcı buluyor - Son Dakika
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