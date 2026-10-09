Şırnak Cizre'de pamuk hasadı başladı, biçerdöverlere sıkı denetim uygulanıyor - Son Dakika
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Şırnak Cizre'de pamuk hasadı başladı, biçerdöverlere sıkı denetim uygulanıyor

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Şırnak Cizre\'de pamuk hasadı başladı, biçerdöverlere sıkı denetim uygulanıyor
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Cizre'de pamuk hasadı başladı; İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri verim tespiti ve ürün kaybını azaltmak için biçerdöver denetimlerine hız verdi. Hasada İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Fındık, personel ve çiftçiler katıldı; teknik ekipler döküm oranlarını inceledi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde pamuk hasadı başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ürün kaybını en aza indirmek ve verim tespiti yapmak amacıyla tarlalarda biçerdöver denetimlerine hız verdi.

Bölgenin en önemli tarımsal geçim kaynaklarından biri olan pamukta hasat heyecanı başladı. Cizre de tarlalara giren biçerdöverler, sezonun ilk ürünlerini toplamak için yoğun bir mesaiye girişti. Hasat çalışmalarına Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Fındık, kurum personeli ve ilçe çiftçileri de katıldı. İlk ürünlerin tarladan kaldırıldığı süreçte, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı teknik personel de sahaya inerek biçerdöver kontrolleri gerçekleştirdi. Saha denetimleri kapsamında teknik ekipler, bir yandan tarlalarda ürün verim tespit çalışmaları yürütürken diğer yandan biçerdöverlerin döküm oranlarını inceledi. Yetkililer, yapılan sıkı kontrollerle hasadın teknik kurallara uygun şekilde yürütülmesini sağlamayı ve yaşanabilecek ürün kayıplarını en alt seviyeye indirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Kaynak: İHA
ÇiftçilikEkonomiGüncelŞırnakTarımCizreÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak Cizre'de pamuk hasadı başladı, biçerdöverlere sıkı denetim uygulanıyor - Son Dakika
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