Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü süne için kışlak kontrolünü sürdürüyor - Son Dakika
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Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü süne için kışlak kontrolünü sürdürüyor

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Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü süne için kışlak kontrolünü sürdürüyor
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Hububatta rekolte kaybını önlemek isteyen Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, süne zararlısına karşı sonbahar kışlak kontrollerini sürdürüyor. İdil, Güçlükonak, Merkez ve Silopi'deki teknik tespitlerin gelecek üretim dönemi mücadelesine altlık oluşturacağı belirtildi.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, hububat üretiminde rekolte ve kalite kaybının önüne geçmek amacıyla sürdürülen süne zararlısına karşı sonbahar kışlak kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Şırnak ve ilçelerinde tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve rekolte kayıplarını engellemek amacıyla İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bağlı uzman ekipler sahadaki denetimlerine devam ediyor. Hububatın en büyük düşmanlarından biri olan süne zararlısına karşı başlatılan sonbahar kışlak kontrolleri kapsamında ekipler yüksek kesimlerde ve tarım alanlarında incelemelerini yoğunlaştırdı. Çalışmalar dahilinde İdil, Güçlükonak, Merkez ve Silopi ilçelerinde yürütülen arazi kontrollerinde, süne zararlısının kışlama alanlarındaki yoğunluğu, hayatta kalma oranları ve kışlama durumları mercek altına alındı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen teknik gözlem ve tespitlerin, önümüzdeki üretim döneminde uygulanacak mücadele stratejisine altlık oluşturacağı belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hububat alanlarında verim ve kalite kaybını en aza indirmek adına kışlak ve sahil kontrollerinin periyodik olarak devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA
GüçlükonakEkonomiŞırnakGüncelSilopiKışlakTarımÇevreSon Dakika

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