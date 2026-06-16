Şırnak\'ta Bal Arıları Oğul Veriyor

Şırnak'ta çetin geçen kış aylarının ardından yaz bereketiyle geldi. Bal arılarının oğul verme dönemi başladı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde son 20 yılın en çetin kışını geride bırakan arıcıların yüzü güldü. Baharın da verimli geçmesi ile birlikte bal arılarının oğul verme zamanı başladı. Yaylalara çıkmadan oğul veren bal arıları aynı zamanda yılın bereketli geçmesiyle erken bal stoğuna girdi. İlçe genelinde doğal bal üretimi yapanların günlerdir oğul tutma nöbeti devam ediyor. 1 ay boyunca oğul verecek olan bal arıları, daha sonra arıcılar tarafından yaylalara çıkarılacak. Meşakkatli işlerin sonucunda ise bal hasadına başlanacak. - ŞIRNAK