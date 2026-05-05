Şırnak'ta Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi Şırnak ve ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların duyarlı olması istendi. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Şırnak çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - ŞIRNAK