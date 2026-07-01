Şırnak'ta kentsel dönüşüm için ilk adım atıldı: Riskli alanlar bilimsel olarak incelenecek - Son Dakika
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Şırnak'ta kentsel dönüşüm için ilk adım atıldı: Riskli alanlar bilimsel olarak incelenecek

01.07.2026 12:38
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Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ile görüşerek riskli alanların belirlenmesi için mikrobölgeleme ve jeolojik etüt çalışmalarının başlatılmasını kararlaştırdı.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ile bir araya geldi. Görüşmede, kentte riskli alanların belirlenmesi amacıyla mikrobölgeleme ile jeolojik ve jeoteknik etüt çalışmalarının başlatılması kararlaştırıldı.

Şırnak'ta güvenli ve planlı şehirleşme hedefi doğrultusunda önemli bir adım atıldı. Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp'i ziyaret ederek, kentte hayata geçirilmesi planlanan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Gerçekleşen görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Şırnak'ın güvenli, sürdürülebilir ve planlı gelişimini sağlamak amacıyla Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından belediye adına kapsamlı bir teknik çalışmanın başlatılacağı bildirildi. Çalışmalar kapsamında, Şırnak kent merkezindeki riskli ve gelişim alanlarında mikrobölgeleme etütleri ile imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etütler gerçekleştirilecek. Yapılacak bilimsel incelemelerle, muhtemel afet risklerinin ortaya konulması ve gelecekte hazırlanacak imar planlarının sağlam teknik verilere dayandırılması amaçlanıyor. Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, yürütülecek çalışmaların kentin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, güvenli yapılaşma ve sağlıklı şehirleşme sürecine önemli katkılar sunacağını ifade etti. Başkan Yarka, desteklerinden dolayı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp'e teşekkür etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Şırnak'ta kentsel dönüşüm için ilk adım atıldı: Riskli alanlar bilimsel olarak incelenecek - Son Dakika

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