Şırnak\'ta mezarlık ve yeşil alanlarda temizlik çalışması

Şırnak'ta mezarlıklar ile yeşil alanlarda kapsamlı bakım, temizlik ve çevre düzenleme çalışması başlatıldı.

Kentin farklı noktalarında çalışma yürüten Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, mezarlıklarda yabani ot temizliği, çim biçme ve çevre düzenlemesi gerçekleştirirken, park ve yeşil alanlarda da bakım çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla hem çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hem de vatandaşların daha temiz, düzenli ve bakımlı alanlardan faydalanmasının hedeflendiği belirtildi.

Ekiplerin, belirlenen program doğrultusunda çalışmalarına devam ettiği kaydedilirken, özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte yeşil alanlarda bakım faaliyetlerinin yoğunlaştırıldığı ifade edildi.

Belediye yetkilileri, kent estetiğini korumak ve vatandaşlara daha yaşanabilir sosyal alanlar sunmak amacıyla bakım ve peyzaj çalışmalarının aralıksız süreceğini belirtti. - ŞIRNAK