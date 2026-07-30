Şırnak'ta Modern Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şırnak'ta Modern Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Şırnak\'ta Modern Yol Çalışmaları Devam Ediyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beytüşşebap'ta 11 metre genişliğinde yol genişletme çalışması yüzde 60 oranında tamamlandı.

Şırnak'ta devletin dev yol yatırımları devam ediyor. Tarihte ilk defa ilçe yolu 11 metre genişletilerek yapılıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine giden 20 kilometrelik yolun yarısı tamamlandı. Yıllarca terör nedeniyle yapılamayan yollar ilk defa yapılıyor. 11 metre genişliğindeki modern yol için sarp araziler patlatılarak kapsamlı çalışma yürütülüyor. Yüzde 60'ı tamamlanan yolda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Ayvalık köyü ile Hisarkapı Mahallesi arasındaki 10 kilometrelik yolun tamamı bitmek üzere. Yeşilöz deresi ve kanyon vadi içinden geçen yol için istinat duvarları, taş duvarlar ve köprüler inşa ediliyor. Dolgu malzemeleriyle yolu sağlamlaştıran firma çalışanları aynı zamanda elenen kum ve çakıl taşlarını sıklaştırma çalışmalarını yapıyor. Onlarca iş makinasının çalıştığı yolda sonbahar aylarına kadar yolun yarısının tamamlanması hedefleniyor.

Yol şantiyesinde görevli haritacı Hüseyin Ertan, Türkiye yüzyılına yakışır modern bir yol yaptıklarını ifade etti. Ertan, "İlçemizde 7 kilometrelik ikinci etap çalışmalarını tamamladık. Daha önce 5 kilometresini yapmıştık, şimdi burayı yapıyoruz. İnşallah sonbahara kadar modern bir yol Türkiye yüzyılına yakışır bir yol yapıyoruz. Genişlik 11 metre 3 aracın geçeceği şekilde yapıldı. Çalışmalarımız son sürat devam ediyor" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Beytüşşebap, Şırnak, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Şırnak'ta Modern Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendi ağırlığının 850 katını taşıyabilen böcek Tokat’ta görüntülendi Kendi ağırlığının 850 katını taşıyabilen böcek Tokat'ta görüntülendi
Tacikistan tarafından kırmızı bülten ile aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul’da yakalandı Tacikistan tarafından kırmızı bülten ile aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul’da yakalandı
Türkiye’de yaşam süresi değişti: Kadınlar, erkeklerden daha uzun yaşıyor Türkiye’de yaşam süresi değişti: Kadınlar, erkeklerden daha uzun yaşıyor
Tadilat kavgası, silahlı bıçaklı kavgaya döndü 3 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor Tadilat kavgası, silahlı bıçaklı kavgaya döndü 3 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 59. duruşması başladı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 59. duruşması başladı
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede

09:54
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Polis artık ceza kesemeyecek
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek
09:22
Akaryakıta yeni zam Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
09:21
Osimhen’in peşini bırakmıyorlar Manchester United’dan yeni hamle
Osimhen'in peşini bırakmıyorlar! Manchester United'dan yeni hamle
09:12
Gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu’ndan ilk görüntü Kıyafeti dikkat çekti
Gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk görüntü! Kıyafeti dikkat çekti
09:01
MasterChef Eren Kaşıkçı’nın ölümünde dikkat çeken ayrıntı Son anları yürek burktu
MasterChef Eren Kaşıkçı'nın ölümünde dikkat çeken ayrıntı! Son anları yürek burktu
08:00
Ece Erken hakkında yasak aşk iddiası İş insanının eşi sessizliğini bozdu
Ece Erken hakkında yasak aşk iddiası! İş insanının eşi sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 10:06:24. #7.13#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Modern Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.