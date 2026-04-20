Şırnak\'ta Sel Panic ve Uyarı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.04.2026 00:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uludere'de sel sularının yükselmesi panik yarattı, güvenlik korucusu havaya ateş açarak uyardı.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde yaşanan olayda, sel sularının aniden yükselmesi üzerine canlarını kurtarmaya çalışan vatandaşlar panik dolu anlar yaşadı. Selin ortasında kalan vatandaşları uyarmak ve yaklaşan tehlikeyi duyurmak isteyen bir güvenlik korucusu, havaya ateş açarak çevredekileri uyardı.

Edinilen bilgilere göre, taşan dere ve hızla yükselen su seviyesi köyde hayatı durma noktasına getirdi. Selin ortasında kalan vatandaşları uyarmak ve yaklaşan tehlikeyi duyurmak isteyen bir güvenlik korucusu, havaya ateş açarak çevredekileri alarma geçirdi. Silah seslerini duyan köylüler, hızla yüksek ve güvenli bölgelere yönelerek muhtemel bir facianın eşiğinden döndü.

Yaşanan olayda can kaybı yaşanmazken, köyde büyük panik hakim oldu. Sel sularının çekilmesinin ardından bölgede hasar tespit çalışmalarının başlatılması bekleniyor.

Yetkililer, bölgede etkili olan yağışlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Öte yandan, ani sel riskine karşı erken uyarı sistemlerinin önemine bir kez daha dikkat çekildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Güvenlik Korucusu, Yerel Haberler, Hava Durumu, Doğal Afet, Güvenlik, Uludere, Şırnak, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 00:28:16. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.