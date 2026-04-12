Şırnak'ta çığ düşen yolu açmak için ekipler seferber oluyor - Son Dakika
Şırnak'ta çığ düşen yolu açmak için ekipler seferber oluyor

Şırnak\'ta çığ düşen yolu açmak için ekipler seferber oluyor
12.04.2026 15:01  Güncelleme: 15:08
Şırnak'ın Uzungeçit beldesinde meydana gelen çığ düşmeleri, bölgede hayatı durma noktasına getirdi. Ekipler, kapanan yolları açmak için büyük bir özveriyle çalıştı. Belediye Başkanı Sadık Yıldırım, bölgedeki çığ riskinin devam ettiğine dikkat çekti.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları, bölgede hayatı durma noktasına getirdi. Nahala Zengil Deresi mevkinde iki gün arayla meydana gelen çığ düşmeleri, belde yolunu tamamen ulaşıma kapattı.

Şiddetli yağışların ardından yaşanan çığ felaketi sonrası bölgeye hızla müdahale edildi. Karayolları ekipleri ile belediye ekipleri, kapanan yolu yeniden ulaşıma açabilmek için günler süren yoğun bir çalışma yürüttü. Zorlu arazi şartları ve devam eden risklere rağmen ekiplerin aralıksız çalışmasıyla yol kontrollü şekilde yeniden açıldı. Uzungeçit Belde Belediye Başkanı Sadık Yıldırım, sahada yürütülen çalışmaları yakından takip ederek ekiplere eşlik etti. Yaşanan süreci değerlendiren Yıldırım, bölgede çığ riskinin halen sürdüğüne dikkat çekti. Yıldırım, "Aşırı yağışlar sonrası beldemizde iki ayrı çığ meydana geldi ve yolumuz ulaşıma kapandı. Ekiplerimiz ve Karayolları personeli günlerdir büyük bir özveriyle çalıştı. Çok şükür yolumuzu açtık ancak tehlike geçmiş değil. Bu bölgenin genelinde çığ riski devam ediyor" dedi.

"Kış çok çetin geçti, kalıcı çözüm şart"

Bu yıl kış şartlarının oldukça ağır geçtiğini vurgulayan Yıldırım, sık sık yaşanan yol kapanmalarının vatandaşları mağdur ettiğini ifade etti. Özellikle bahar aylarında yolun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Yıldırım, alternatif güzergahların oluşturulmasının önemine dikkat çekti. Yıldırım, "Her çığ sonrası yolumuz kapanıyor, ulaşım aksıyor. Bu nedenle kalıcı çözümler üretilmeli, gerekirse yol yeniden projelendirilmelidir" çağrısında bulundu.

Günlerdir sahada görev yapan tüm ekiplere teşekkür eden Yıldırım, "Zorlu hava şartlarına rağmen fedakarca çalışan tüm personelimize minnettarız. Onlarla birlikte sahadaydık, büyük bir mücadele verildi" ifadelerini kullandı. Yetkililer, bölgede kar kütlelerinin hareketliliğinin sürdüğünü belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Uzungeçit ve çevresinde özellikle yüksek kesimlerde yeni çığ düşme ihtimalinin devam ettiği bildirildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Sadık Yıldırım, Yerel Yönetim, Hava Durumu, Uzungeçit, Şırnak, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Şırnak'ta çığ düşen yolu açmak için ekipler seferber oluyor - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 15:20:28.
SON DAKİKA: Şırnak'ta çığ düşen yolu açmak için ekipler seferber oluyor - Son Dakika
