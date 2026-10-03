Sis Kapadokya'yı kapladı, balon turları iptal edildi, görüş 50 metreye düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sis Kapadokya'yı kapladı, balon turları iptal edildi, görüş 50 metreye düştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sis Kapadokya\'yı kapladı, balon turları iptal edildi, görüş 50 metreye düştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapadokya'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 50 metreye düşürdü ve sıcak hava balon turları iptal edildi. Balona binemeyen bazı turistler tatillerini iki gün uzattı.

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde yer alan, Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Kapadokya, sabahın erken saatlerinde etkili olan yoğun sisle birlikte adeta masalsı bir atmosfere büründü. Peribacaları, vadiler ve sıcak hava balonlarının kalkış alanları sis bulutu altında gizemli görüntüler oluşturdu. O anlar havadan görüntülendi.

Nevşehir merkez ile Ürgüp, Göreme, Uçhisar ve Avanos çevresinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler sisli Kapadokya manzarasını hayranlıkla izlerken, oluşan kartpostallık görüntüler objektiflere yansıdı. Bölgede oluşan yoğun sis nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilirken, turistlerin Kapadokya'da bulunan vadileri, peribacalarını ve doğal kaya oluşumlarını kuş bakışı izleme fırsatı da engellendi. Kapadokya bölgesini gezmeye gelen turistler, gördükleri manzaranın tadını çıkararak bol bol fotoğraf çektirdi. Kapadokya'yı gezmek için Kore'den gelen Yongjın Jung, "Kapadokya'ya 20 yıl önce gelmiştim. O zamandan beri Kapadokya gezisi aklımdan hiç çıkmadı. Bu sefer de ailem ile birlikte gelmek istedim. Her şeye rağmen Kapadokya'da olmaktan oldukça mutluyum. Çok fazla manzara göremedik. Her yer sisle kaplı. Kapadokya sisli bile güzel görünüyor. Kapadokya'ya özellikle balona binmek için gelmiştik. İki gündür sis nedeniyle balonlar havalanmadı. Biz de balona binebilmek için tatilimizi iki gün daha uzattık. İnşallah yarın balonlar havalanır ve balona binebiliriz" dedi. Jung, Kore'ye döndüklerinde arkadaşlarına ısrarla Kapadokya bölgesini gezmeleri için tavsiyede bulunacağını da sözlerine ekledi.

Kapadokya bölgesini daha önce televizyondan gördüğünü söyleyen 10 yaşındaki Koreli turist Mınchan Jung ise, "Kapadokya'ya balona binmek için gelmiştim. İki gündür balonlar uçmuyor. Bu nedenle çok üzgünüm. Biraz sonra mağara evlere ve yer altı şehrine gideceğiz. Oraları da göreceğim için çok heyecanlıyım. Ayrıca Türklerin dondurması sert ve bu dondurmayı çok sevdim" ifadelerini kullandı. Sıcak hava balon pilotu Tankut Demir de olumsuz hava şartları ve yoğun sis nedeniyle balon turlarının yapılamadığını söyledi.

Kaynak: İHA
Hava DurumuKapadokyaKültürGüncelTurizmÇevreDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
BDDK’dan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına yeni düzenleme BDDK’dan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına yeni düzenleme
Gaziantep’te aile faciası: Anne kendini attı, baba ve 5 yaşındaki oğlu peşinden gitti Gaziantep’te aile faciası: Anne kendini attı, baba ve 5 yaşındaki oğlu peşinden gitti
Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan’ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu
9 milyon balığı göllere bıraktılar 54 yıl sonra pişman oldular 9 milyon balığı göllere bıraktılar! 54 yıl sonra pişman oldular
Talisca yine boş geçmedi Golünü attı, maçın adamı seçildi Talisca yine boş geçmedi! Golünü attı, maçın adamı seçildi
10:58
Yaptığı savunma kurtaramadı İşte Ferhat Gündoğdu’nun tutuklanma gerekçesi
Yaptığı savunma kurtaramadı! İşte Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanma gerekçesi
10:36
Teklif Meclis’e sunuldu Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir
Teklif Meclis'e sunuldu! Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir
10:12
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Dünyaya madara olduk
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Dünyaya madara olduk
09:47
Rakam öyle böyle değil Mustafa Sandal’ın eşinin yaptığı vurgun dudak uçuklattı
Rakam öyle böyle değil! Mustafa Sandal’ın eşinin yaptığı vurgun dudak uçuklattı
09:45
AK Partili vekil Serkan Bayram canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi
AK Partili vekil Serkan Bayram canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi?
09:34
Akaryakıtta peş peşe indirim Motorinde tabela yine değişiyor
Akaryakıtta peş peşe indirim! Motorinde tabela yine değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 11:07:11. #7.12#
SON DAKİKA: Sis Kapadokya'yı kapladı, balon turları iptal edildi, görüş 50 metreye düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei