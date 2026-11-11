Sivas'ta 41 bin 453 fidan Vali Şimşek'in katılımıyla toprakla buluştu - Son Dakika
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Sivas'ta 41 bin 453 fidan Vali Şimşek'in katılımıyla toprakla buluştu

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Sivas\'ta 41 bin 453 fidan Vali Şimşek\'in katılımıyla toprakla buluştu
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Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluştu. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, il genelinde 20 lokasyonda 60 hektar alanda 41 bin 453 fidan dikildiğini açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından her yıl 11 Kasım'da kutlanan Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" mottosuyla binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Sivas Orman İşletme Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yerleşkesinde düzenlendi programa Sivas Valimiz Yılmaz Şimşek, il protokolü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Düzenlenen etkinlikte günün önemine değinen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, il genelinde 20 farklı lokasyonda, toplam 60 hektar alanda 41 bin 453 adet fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade etti.

Şimşek, "Sivas'ta devletimizin gayretiyle, vatandaşlarımızın destekleriyle ve her yıl yapılan bu tür kampanyalar ile 2002 yılından bu tarihe kadar 122 milyon fidan dikilmiştir, bu da Sivas'ta orman varlığında % 100 artış demektir. Böylece orman varlığımız %9 dan %18 seviyesine çıkmış oldu. İnşallah çok daha güzel seviyelere geleceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından yoğun bir katılım gerçekleştirilen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.

Kaynak: İHA
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