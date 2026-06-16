Sivas\'ta Arı Krizi: Bisiklet Üzerinde Oğul Verdi

Sivas'ta oğul veren kovandan ayrılan arılar bir bisikletin üzerine toplandı. Ne yapılacağını bilemeyen meraklı kalabalıktan çıkan farklı fikirler kısa süreli krize neden oldu, işi bilen bir kişi arıları kontrol altına aldı.

Sivas'ta oğul veren kovandan ayrılan arılar kilitli ve park haldeki bir bisikletin üzerinde toplandı. Bu durum çevreden geçen vatandaşların ilgisini çekti. Bir kişi arıları muhafaza altına almak istedi. Oğul önünde toplanan kalabalık, çeşitli tavsiyelerde bulundu. Farklı tavsiyeler kısa süreli krize sebep oldu. Arılar bir teneke içerisinde muhafaza altına alındı.

Oğul veren arı sürüsünü bulan Hilmi Boztepe, "Burada arıları gördüm dikkatimi çekti. Daha önce arı oğul verdiği zaman köyde görmüştüm. Ama şehirde ve bir bisikletin üstünde oğul vermesine ilk defa rastlıyorum. Daha sonra ben arkadaşıma haber verdim. O da arıcılığı bildiği için kovan getirmeye gitti. Bu oğulu almak için tenekeyi getirip içine şeker koyup arıları tenekenin içine silkeleyeceğiz. Daha sonra hepsini tenekeye aldıktan sonra götürüp kovana arıları yerleştireceğiz. Anaç arıyı tenekeye aldıktan sonra diğerleri onu takip ettikleri için kendileri peşinden gelecektir" dedi. - SİVAS