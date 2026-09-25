Sivas'ta çay içerken yavru yılanı yakalayan vatandaş, onu sevip doğaya bıraktı - Son Dakika
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Sivas'ta çay içerken yavru yılanı yakalayan vatandaş, onu sevip doğaya bıraktı

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Sivas\'ta çay içerken yavru yılanı yakalayan vatandaş, onu sevip doğaya bıraktı
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Sivas'ta bahçesinde arkadaşlarıyla çay içerken yavru yılanı fark eden vatandaş, yılanı yakalayıp bir süre sevdi. O anlar cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı; yılan daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Sivas'ta bahçesinde çay içerken yılanı fark eden vatandaş, yakalayarak bir süre sevdi. Vatandaşın korkusuzca yılanı sevdiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ta yaşayan İsmail Denizli, önceki gün akşam saatlerinde arkadaşları ile birlikte bahçesinde buluştu. Çay içtiği esnada bahçede sürünen yılanı fark eden Denizli, yılanı yakaladı. Yılanı eline dolayan Denizli, bir süre yılanı sevdi. Yılanla bir süre ilgilenen Denizli, daha sonra doğal yaşam alanına bıraktı.

"Tutup sevdim ve sonrasında doğaya bıraktım"

Çocukluğundan bu yana hayvanlara karşı ilgisinin olduğunu söyleyen İsmail Denizli, "Akşam bahçede arkadaşlarımla çay içerken yavru yılan ile denk geldik. Sürünerek gidiyordu. Hayvanlara ilgim olduğu için incelemek istedim. Tutup sevdim ve sonrasında doğaya bıraktım. Yılanlara karşı da ilgim olduğu için çekingenliğim yok. Kolay kolay hiçbir hayvandan çekinmem. Arkadaşlarım o anları cep telefonu ile görüntülemişler. Biz de onu sosyal medyada paylaştık. Çok beğenildi" dedi.

Kaynak: İHA
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