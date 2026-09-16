Sivas'ta çoban sorununa Afgan çoban çözümü, 11 çoban yarın teslim alınacak - Son Dakika
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Sivas'ta çoban sorununa Afgan çoban çözümü, 11 çoban yarın teslim alınacak

Sivas\'ta çoban sorununa Afgan çoban çözümü, 11 çoban yarın teslim alınacak
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Sivas'ta çoban bulma sorununa çözüm için Afganistan'dan resmi yollarla getirilen çobanlar yetiştiricilerle buluşturulacak. Birlik Başkanı Serdar Dağlar, yarın 11 Afgan çobanın genel merkezden alınacağını, kayıtlı çoban sayısının 22 olduğunu ve yıl sonuna kadar 70'e çıkacağını söyledi.

Sivas'ta son yıllarda artan çoban bulma sorunu ve düzensiz göçmen sorununa Ankara'dan çözüm geldi. Tarım Bakanlığı çalışmaları sonucunda Sivas Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Afgan çobanları Sivas'a getirerek yetiştirici ile buluşturacak.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ile Sivas Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Serdar Dağlar, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Hayvancılık ve çoban konusunda ki sıkıntılara değinen Dağlar, Afganistan'dan Türkiye'ye getirilen çobanların hayvancılık yapan yetiştiriciler ile buluşturulacağını ve Sivas'ta çobanlık yapan düzensiz göçmenlerin kayıt altına alınacağını ifade etti.

Çobanların resmi yollarla Afganistan'dan Türkiye'ye getirildiğini söyleyen Dağlar, "Bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi çoban sıkıntısı. Tarım Bakanlığımız burada ciddi bir çalışmayla bu sıkıntının önüne geçmiş oldu. Yarın Ankara'ya giderek kayıtlı ilk olacak 11 Afganistanlı çobanımızı genel merkezden alarak çobanlık yapmaları için yetiştiricilerimizle bir araya getireceğiz. Şu ana kadar resmi olarak kayıtlı çoban sayımız 22 oldu. Yıl sonuna kadar bu sayıya 70 çobana kadar çıkacak. Türkiye'de hayvancılık yapan yetiştiricilerimiz çoban problemiyle artık karşılaşmayacaklar. Birliğimize müracaat eden her yetiştiricimize biz evraklarını hazırlayarak çobanlarımızı Afganistan'dan resmi yollarla getiriyoruz. Böylelikle düzensiz göçmen sorununun da önüne geçmiş oluyoruz. Hayvancılık artık bitme noktasından çıkacak ve bu projeyle tekrardan yükselmeye başlayacak. Öncesinde üyeliği bırakan yetiştiriciler varken biz şu an 220 yeni kayıtla üyemizi arttırmaya başladık. Sayı olarak baktığımızda şu an yaklaşık bin 200 düzensiz göçmen çobanımız mevcut. 2027 yılı içinde bu sayının büyük bir bölümünü kayıt altına alacağız" dedi.

Kaynak: İHA

Afganistan, Sivas, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sivas'ta çoban sorununa Afgan çoban çözümü, 11 çoban yarın teslim alınacak - Son Dakika

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