Sivas\'ta Dolu Zararı

Sivas'ta fındık büyüklüğünde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas'ın Ulaş ve Kangal ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı, yerini doluya bıraktı. İlçelere bağlı bazı köylerde yağan dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Fındık büyüklüğünde dolu sonrası meyve ağaçlarının çiçekleri döküldü. Ulaş ilçesine bağlı Kayapınar köyünde de etkili olan dolu ve yağmur yağışı sonrası çiftçiler olumsuz etkilendi.

Ağaçlar çiçek döktü

Kayapınar köyünde yaşayan Berat Kaya, "Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ve dolu yağışından dolayı bahçelerimiz ve garajımız sular altında kaldı. Çiçek açan meyve ağaçlarımızdaki çiçekler döküldü. Çiçeklerin dökülmesi meyve yetişmesi noktasında sıkıntı oluyor" dedi. - SİVAS