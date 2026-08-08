Dünyaca ünlü "Anadolu aslanları" güzellik yarışında kıyasıya yarıştı

Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen "Kangal Çoban Köpekleri ve Anadolu Çoban Köpekleri Irk Standartları ve Güzellik Yarışması"nda 22 ilden getirilen 253 Kangal köpeği, 5 farklı kategoride dereceye girebilmek için yarıştı.

Kangal çoban köpeklerinin ana vatanı Sivas'ta, 2019 yılından bu yana ilk kez "Irk Standartları ve Güzellik Yarışması" düzenlendi. Sivas Belediyesi tarafından "Gurbetçi Buluşmaları" kapsamında gerçekleştirilen yarışmada, 22 ilden getirilen 253 Kangal köpeği değerlendirildi. Sivas'ın önemli marka değerlerinden biri olan Kangal çoban köpeklerinin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması amacıyla düzenlenen etkinlik, Sıcak Çermik Kaplıcası'nda gerçekleştirildi. 'Bozkırın Aslanı' olarak da bilinen Kangal köpekleri, gücü, sadakati ve iri cüssesiyle jüri üyelerinin karşısına çıktı. Yarışmada Kangal köpekleri; erkek, dişi, yavru, veteran ve 5 yaş üzeri jüri özel ödülü olmak üzere 5 farklı kategoride değerlendirildi. Jüri üyeleri, köpekleri baş, gövde, boyun, bacak, renk ve ırk standartlarına uygunluk gibi çeşitli özellikleri üzerinden puanladı. Yarışmaya 22 farklı ilden katılım sağlanması, Kangal köpeklerinin yalnızca Sivas'ta değil, Türkiye'nin farklı bölgelerinde de yetiştirildiğini ve yoğun ilgi gördüğünü ortaya koydu. Yarışma sonunda kategorilerinde dereceye giren Kangal köpeklerinin sahiplerine çeşitli ödüller takdim edildi.

"Bu etkinlik bir gerçeği gösteriyor"

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, yarışma hakkında bilgiler vererek, "Kangal çoban köpeği, Sivas'ın en önemli marka değerlerinden birisi. En son 2019 yılında bir festival gerçekleştirilmiş. O günden bugüne baktığımızda Kangal köpeğini tanıtıcı anlamda aslında bir çalışma olmadığını gördük. Biz de Sivas Belediyesi olarak, yine şehrimizin en önemli değerlerinden birisi olan Sıcak Çermik Kaplıcası'nda, şu an Gurbetçi Buluşma Etkinliğimiz kapsamında 'Kangal Çoban Köpeği ve Anadolu Çoban Köpekleri Irk Standartları ve Güzellik Yarışması' adı altında bir etkinlik düzenledik. Bu etkinliğe katılım sağlayan, 22 ilden gelen tüm yarışmacılarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Aslında bu etkinlik bir gerçeği gösteriyor. Kangal köpeğinin şu an itibarıyla sadece Sivas'ta değil, Sivas dışında da diğer illerde yetiştirildiğini ve değer gördüğünü gözlemlemiş bulunmaktayız" dedi.