Sivas'ta kuşburnu hasadında tırmık kullanılıyor, halde fiyat 70-150 TL arasında değişiyor - Son Dakika
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Sivas'ta kuşburnu hasadında tırmık kullanılıyor, halde fiyat 70-150 TL arasında değişiyor

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Sivas\'ta kuşburnu hasadında tırmık kullanılıyor, halde fiyat 70-150 TL arasında değişiyor
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Sivas'ta kuşburnu hasadı başladı; dikenli dallar nedeniyle toplama sırasında tırmık kullanılıyor. Bu yıl birçok bölgede bol yetişen kuşburnunun halde satış fiyatı 70-150 TL arasında değişiyor, meyve kış için marmelat ve meyve suyu yapımında kullanılıyor.

Sivas'ta kuşburnu sezonuyla birlikte vatandaşlar, kışlık hazırlıklarını yapmak için dikenli ağaçların arasında zahmetli hasada başladı. Toplanması güç olmasına rağmen çayından marmeladına kadar birçok farklı şekilde tüketilen kuşburnu, yöre halkının kış sofraları için önemini koruyor.

Sivas'ta doğal olarak yetişen kuşburnu, sonbahar mevsimiyle birlikte toplanmaya başladı. Dikenli dalları ve genellikle dağlık alanlarda yetişmesi nedeniyle hasadı güç olan kuşburnunu toplamak isteyen vatandaşlar, ellerinin zarar görmemesi için tırmık kullanıyor. Saatler sürebilen toplama zahmetine rağmen vatandaşlar, kış aylarında marmelat ve meyve suyu yapmak için kuşburnu toplamayı sürdürüyor. Bu yıl birçok bölgede kuşburnunun bol yetişmesi dikkat çekerken, halde satış fiyatı 70-150 TL arasında değişiyor.

"Bu sene çok fazla kuşburnu yetişti"

Hal esnafı Ethem Yıldız, kuşburnunun zahmetli bir şekilde toplandığını ancak faydaları ve farklı tüketim şekilleri nedeniyle tercih edildiğini belirterek, "Kuşburnu sezonu açıldı, ama eskiye göre şu an rağbet biraz az. Bu sene çok fazla kuşburnu yetişti bütün bölgelerde mevcut. Şu an bol verimli bir kuşburnu sezonu geçiriyoruz. Eskiden kuşburnu olgunlaştırırlardı daha sonra büyük kazanlarda saatlerce kaynatarak marmelat yaparlardı. Kuşburnu vücudun çoğu bölgesine faydalı olan bir meyve. Kuşburnunun çayı yapılır, marmelat yapılır ve tüm şekilde de tüketilebilir. Kuşburnu genellikle İç Anadolu'da Sivas'ın bölgelerinde yetişir. Toplaması çok zahmetli bir meyve, ağacı dikenli ve dağlık bölgelerde yetiştiği için kolay bir iş değil. Çok faydalı bir meyve o yüzden toplama zahmetine insanlar katlanıyor. Kuşburnunun 1-2 aylık tüketim ömrü var. Kuşburnu meyvesini bol bol tüketmek lazım. Çocuklara da öğretip sevdirmek gerekiyor" dedi.

Kuşburnu toplamak için araziye gelen Ahmet Uzgör, dikenler nedeniyle meyveyi elle toplamakta zorlandıklarını belirterek, "Bugün kuşburnu toplamaya geldik. El ile toplaması çok zor oluyor. Ağaçta diken çok olduğu için ele zarar veriyor. Biz de şu an tırmıkla toplamaya başladık" diye konuştu.

"Marmelat yapıyoruz, suyunu yapıyoruz"

Kuşburnunu kış aylarında tüketmek için topladıklarını ifade eden Birsen Uzgör ise "Kışın genellikle kuşburnu toplayarak marmelat yapıyoruz, suyunu yapıyoruz. Kuşburnu içinde C vitamini olan bir meyve o yüzden birçok faydası var. Özellikle idrar yolları için çok faydalı. Tüketmesini de seviyoruz o yüzden bugün buraya toplamaya geldik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sivas'ta kuşburnu hasadında tırmık kullanılıyor, halde fiyat 70-150 TL arasında değişiyor - Son Dakika
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