Sivas\'taki Cam Seyir Terası Ziyaretçi Akınına Uğruyor!

Sivas'ta yer alan İç Anadolu Bölgesi'nin en yüksek Cam Seyir Terası, ziyaretçilerini ağırlıyor. Tüyler ürperten teras, yükseklik korkusu olan vatandaşların dizlerini titretiyor.

Sivas'ın Divriği ilçesinde yer alan cam seyir terası, 243 metre yüksekliğiyle İç Anadolu Bölgesi'nin en yüksek cam seyir terası olma ünvanını taşıyor. Açıldığı günden bugüne binlerce vatandaşı ağırlayan cam seyir terası, vatandaşlara adrenalin dolu anlar yaşatıyor. Çaltı Çayı'na bakan eşsiz manzarası ile seyirlik görüntüler sunan Divriği Cam Seyir Terası, doğa ve tarih tutkunlarının akınına uğruyor.

Yerden 243 metre yüksekte yer alan teras, yükseklik korkusu olan kişilerin kabusu oluyor. Dizleri titreten terasa korkularını yenmek için çıkan vatandaşlar, ter döküyor.

"Aşağıya bakamıyorum"

Yükseklik korkusu bulunan ve daha önce bu kadar yükseğe çıkmadığını söyleyen Makbule Cellat, "Çok heyecanlandım. Heyecanımı ve korkumu biraz yendim galiba ama hala heyecan var. Aşağıya bakamıyorum. Çok değişik bir duygu. Daha önce bu kadar yükseğe çıkmamıştım" dedi. - SİVAS