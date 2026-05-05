Siverek'te Dolu ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

05.05.2026 20:38
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dolu ve sağanak yağış, cadde ve iş yerlerinde su birikintileri oluşturdu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kent genelinde birçok cadde suyla dolarken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Siverek ilçesinde akşam saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağışın kısa sürede etkisini artırmasıyla bazı bölgelerde su birikintileri oluştu. Özellikle ilçenin Kapalı Çarşısı olarak bilinen Şeytan Küçesi'nde sel meydana gelirken, iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalanırken, ekiplerin su tahliye çalışmaları başlattığı bildirildi.

Yetkililer, ani yağışlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
