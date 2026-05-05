Siverek\'te Dolu ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kent genelinde birçok cadde suyla dolarken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Siverek ilçesinde akşam saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağışın kısa sürede etkisini artırmasıyla bazı bölgelerde su birikintileri oluştu. Özellikle ilçenin Kapalı Çarşısı olarak bilinen Şeytan Küçesi'nde sel meydana gelirken, iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalanırken, ekiplerin su tahliye çalışmaları başlattığı bildirildi.

Yetkililer, ani yağışlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. - ŞANLIURFA