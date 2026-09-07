Soğuk Havada Açan Rengarenk Çiçekler Ağrı'nın Patnos İlçesinde Adeta Yazı Yaşattı - Son Dakika
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Soğuk Havada Açan Rengarenk Çiçekler Ağrı'nın Patnos İlçesinde Adeta Yazı Yaşattı

Soğuk Havada Açan Rengarenk Çiçekler Ağrı\'nın Patnos İlçesinde Adeta Yazı Yaşattı
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde soğuk havaların kendini hissettirdiği günlerde açan rengarenk çiçekler görenleri hayran bıraktı. Mor, pembe, sarı ve turuncu renkleriyle taş döşeli yolu çevreleyen çiçekler, mevsim değişikliğinde ortaya çıkan manzarayla fotoğraf tutkunlarına güzel görüntüler sundu.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaz mevsiminin ardından soğuk havaların kendisini hissettirmeye başladığı günlerde açan rengarenk çiçekler, görenleri hayran bıraktı.

Patnos'ta yaz mevsiminin ardından soğuk havaların kendisini hissettirmeye başladığı günlerde açan rengarenk çiçekler, görenleri hayran bıraktı.

Kentte mevsim değişikliğiyle birlikte doğa yavaş yavaş kışa hazırlanırken, bir bahçede açan mor, pembe, sarı ve turuncu çiçekler adeta yazdan kalan son renkleri yaşattı. Çiçeklerin çevrelediği taş döşeli yol ve yeşil dokuyla ortaya çıkan manzara, fotoğraf tutkunları için de güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Soğuk Havada Açan Rengarenk Çiçekler Ağrı'nın Patnos İlçesinde Adeta Yazı Yaşattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Soğuk Havada Açan Rengarenk Çiçekler Ağrı'nın Patnos İlçesinde Adeta Yazı Yaşattı - Son Dakika
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