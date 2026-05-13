Sohmarik Yaylası: Doğaseverlerin Saklı Cenneti

Erzincan'ın Kemah ilçesinde Munzur Dağları eteklerinde bulunan Sohmarik Yaylası, doğal güzellikleriyle doğaseverlerin gözdesi oldu.

Girlevik Şelalesi, Otlukbeli Krater Gölü, Dumanlı Tabiat Parkı ve Kemaliye gibi doğal alanlarıyla öne çıkan Erzincan'da, son dönemde Sohmarik Yaylası ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kemah ilçesinde yaklaşık 2 bin 500 rakımda yer alan yayla, özellikle ilkbahar aylarında rengarenk çiçekleri, yüksek kesimlerde erimeyen karları, dereleri ve doğal yaşamıyla dikkat çekiyor.

Göçerlerin koyun sürülerini otlattığı yayla, ulaşımın zorlu olması nedeniyle "saklı cennet" olarak nitelendiriliyor. Sosyal medya üzerinden görüntülerini görerek bölgeye gelen yerli ve yabancı doğaseverler, yaylada doğa yürüyüşü ve kamp yapma imkanı buluyor.

Fotoğrafçılar ve belgesel çekimi yapan görüntü yönetmenlerinin de ilgisini çeken Sohmarik Yaylası, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatıyla öne çıkıyor.

Yaylada koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri, yaban keçileri, boz ayı, vaşak, kurt, tilki ve keklik türleri de yaşamını sürdürüyor. - ERZİNCAN