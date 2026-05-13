Sohmarik Yaylası: Doğaseverlerin Saklı Cenneti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sohmarik Yaylası: Doğaseverlerin Saklı Cenneti

Sohmarik Yaylası: Doğaseverlerin Saklı Cenneti
13.05.2026 09:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın Kemah ilçesindeki Sohmarik Yaylası, doğal güzellikleriyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde Munzur Dağları eteklerinde bulunan Sohmarik Yaylası, doğal güzellikleriyle doğaseverlerin gözdesi oldu.

Girlevik Şelalesi, Otlukbeli Krater Gölü, Dumanlı Tabiat Parkı ve Kemaliye gibi doğal alanlarıyla öne çıkan Erzincan'da, son dönemde Sohmarik Yaylası ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kemah ilçesinde yaklaşık 2 bin 500 rakımda yer alan yayla, özellikle ilkbahar aylarında rengarenk çiçekleri, yüksek kesimlerde erimeyen karları, dereleri ve doğal yaşamıyla dikkat çekiyor.

Göçerlerin koyun sürülerini otlattığı yayla, ulaşımın zorlu olması nedeniyle "saklı cennet" olarak nitelendiriliyor. Sosyal medya üzerinden görüntülerini görerek bölgeye gelen yerli ve yabancı doğaseverler, yaylada doğa yürüyüşü ve kamp yapma imkanı buluyor.

Fotoğrafçılar ve belgesel çekimi yapan görüntü yönetmenlerinin de ilgisini çeken Sohmarik Yaylası, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatıyla öne çıkıyor.

Yaylada koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri, yaban keçileri, boz ayı, vaşak, kurt, tilki ve keklik türleri de yaşamını sürdürüyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Kültür, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sohmarik Yaylası: Doğaseverlerin Saklı Cenneti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı Nereden nereye! 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı
Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti
Malezya açıklarında göçmen teknesi battı 14 kişi kayboldu Malezya açıklarında göçmen teknesi battı! 14 kişi kayboldu
Aziz Yıldırım büyük geliyor Çuval çuval para harcayacak Aziz Yıldırım büyük geliyor! Çuval çuval para harcayacak
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Bayrampaşa’da tekstil atölyesinde yangın, işyeri kullanılamaz hale geldi Bayrampaşa'da tekstil atölyesinde yangın, işyeri kullanılamaz hale geldi

10:12
Galatasaray’dan şok karar Bunu kimse tahmin etmiyordu
Galatasaray'dan şok karar! Bunu kimse tahmin etmiyordu
10:02
Arda Güler’e akılalmaz teklif Parayı koyacak yer bulamayacak
Arda Güler'e akılalmaz teklif! Parayı koyacak yer bulamayacak
09:45
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
09:18
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
09:03
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
08:56
Burcu Köksal’ı bilen Savcı Sayan’dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar
Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 10:18:05. #7.13#
SON DAKİKA: Sohmarik Yaylası: Doğaseverlerin Saklı Cenneti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.