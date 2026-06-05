Sokak Kedisi Ceviz Çuvalını Devirdi

Giresun'da bir işyerinin önünde bulunan ceviz dolu çuval, sokak kedisi tarafından devrildi. Yola saçılan cevizleri yoldan geçen vatandaşlar el birliğiyle toplarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Giresun'da bir işyerinin önünde bulunan ceviz dolu çuvalı sokak kedisi devirdi, çevredeki vatandaşlar ise yola saçılan cevizleri toplamak için seferber oldu. O anlar işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, Giresun'un Yeniyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yağızbey isimli işyerinin önünden geçen bir sokak kedisi, işyeri önünde bulunan ceviz dolu çuval üzerinde tırnaklarını törpülemeye başladı. Bu sırada dengesini kaybeden çuval devrilirken, cevizler kaldırıma ve yola saçıldı. Gürültüyle birlikte olay yerinden kaçan kedinin ardından işyeri çalışanları dışarı çıktı.

Ne olduğunu ilk anda anlayamayan çalışanlar, çevredeki vatandaşların da yardımıyla yere saçılan cevizleri toplamaya başladı. Daha sonra güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen işyeri çalışanları, çuvalı devrilenin mahallede sıkça görülen bir sokak kedisi olduğunu fark etti.

"Mahallenin kedisi genelde çuvallarda tırnaklarını törpülüyordu; Bu kez çuvalı devirmiş"

Yaşananları anlatan işyeri çalışanı Ahmet Emrehan Pir, "İçeride müşterimizle ilgileniyorduk. Bir anda dışarıdan büyük bir ses geldi. Dışarı çıktığımızda cevizlerin yere saçıldığını gördük. İlk başta panik olduk ama çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Kameraları izlediğimizde ise çuvalı kedinin devirdiğini gördük. Mahallenin kedisi genelde çuvallarda tırnaklarını törpülüyordu. Bu kez çuvalı devirmiş" dedi. - GİRESUN