Söke Atburgazı’nda 4,6 milyon liralık içme suyu yatırımı başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Söke'nin Atburgazı Mahallesi'nde 4 milyon 600 bin TL yatırımla içme suyu hattını yenileme çalışmalarına başladı. Projenin tamamlanmasıyla mahallenin içme suyu altyapısı uzun yıllar hizmet verecek şekilde güçlendirilecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından kente kazandırılan altyapı yatırımlarında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Planlı şekilde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Söke ilçesi Atburgazı Mahallesi'nde içme suyu hattı yenileme işi başlatıldı. Mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürülen çalışmalar ile kente uzun yıllar daha hizmet edecek yeni bir altyapı kazandırılacak. 4 milyon 600 bin bin Türk Lirası yatırım maliyetiyle hayata geçirilen projenin tamamlanması ile birlikte bölgenin içme suyu altyapısı daha da güçlü hale getirilecek.

Aydın'ın tüm ilçelerinde hayata geçirilen yatırım ve projelerin devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydınımız için çalışmaya, hizmetlerimizi vatandaşlarımız ile buluşturmaya devam ediyoruz. 17 ilçemizin tamamında yatırım ve projelerimizi sürdüreceğiz" dedi. Çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.