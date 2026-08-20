Söke'de Arılı Kovan Tespit Çalışmaları - Son Dakika
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Söke'de Arılı Kovan Tespit Çalışmaları

Söke\'de Arılı Kovan Tespit Çalışmaları
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Söke'de İlçe Tarım Müdürlüğü, 2026 desteklemeleri için arılı kovanları kontrol ediyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde, 2026 yılı arılı kovan desteklemesine esas teşkil edecek arılı kovan tespit çalışmaları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekimler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçedeki arılı kovanlar sahada tek tek kontrol edilerek kayıt altına alınıyor. Çalışmalarla, üreticilerin arılı kovan desteklemelerinden eksiksiz şekilde yararlanabilmesi ve arıcılık faaliyetlerinin doğru şekilde kayıt altına alınması hedefleniyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin arılı kovanlarını tespit çalışmaları için hazır bulundurmalarının, kayıt bilgilerinin güncelliğini kontrol etmelerinin ve görevli teknik personele gerekli desteği sağlamalarının büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Yetkililer, kayıt altına alınan her arılı kovanın hem üreticilere sağlanacak destekler hem de arıcılık sektörünün sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu belirterek, yürütülen çalışmaların planlanan program doğrultusunda devam edeceğini ifade etti. Konu ile ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda "İlçe Müdürlüğümüzce arıcılığın geliştirilmesi, arı yetiştiricilerimizin desteklenmesi ve sürdürülebilir üretimin sağlanması amacıyla sahada çalışmalarımız devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA

Tarım, Aydın, Çevre, Söke, Son Dakika

Son Dakika Çevre Söke'de Arılı Kovan Tespit Çalışmaları - Son Dakika

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