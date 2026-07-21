Süleymanlı Yayla Gölü Yeniden Canlandı

Denizli'de geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle kuruma tehlikesi geçiren Süleymanlı Yayla Gölü, bu yılki verimli yağışlarla eski ihtişamına kavuştu. Suyla dolan gölde nilüferler açarken, bölgedeki hayvanların suda serinlediği anlar dron kamerasına yansıdı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan ve bin 150 metre rakımda yer alan Süleymanlı Yayla Gölü, son yıllardaki kuraklık tehdidinin ardından bu yıl etkili olan yağışlarla eski görünümüne kavuştu. Birinci derece doğal sit alanı ve "Kesin Korunacak Hassas Alan" statüsündeki gölde su seviyesinin artmasıyla birlikte doğal yaşam da normale döndü. Zengin biyoçeşitliliğiyle dikkat çeken Süleymanlı Yayla Gölü, göçmen kuşların bölgedeki en önemli durakları arasında yer alıyor. Alanda bugüne kadar ak pelikan, yeşilbaş ördek ve sakar meke başta olmak üzere 182 farklı kuş türü kayıt altına alındı. Simgesi haline gelen beyaz nilüfer çiçekleriyle bilinen göl ve çevresinde, 2'si endemik olmak üzere toplam 95 farklı bitki türü tespit edildi.

Geçtiğimiz yıllarda suların büyük oranda çekilmesiyle kuruma noktasına gelen göl yatağı, bahar ve yaz aylarındaki sağanak yağışların etkisiyle suyla doldu. Su seviyesinin istenen seviyeye ulaşmasının ardından göl yüzeyinde nilüfer çiçekleri yeniden açtı. Bölgedeki ekosistemin canlanması dron kameraları tarafından havadan görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, göl etrafındaki meralarda otlayan küçükbaş ve büyükbaş hayvan sürülerinin sıcak havada sığ sulara girerek serinlediği anlar yer aldı. Kuraklık izlerinin silindiği göl ve çevresi, hem yaban hayatı hem de bölgedeki besiciler için yeniden önemli bir su kaynağı haline geldi.

"Aile ile gelinebilecek güzel bir yer"

Ailesi ile birlikte gezi amacıyla Süleymanlı Yayla Gölü'ne geldiğini ifade eden Atıf Uzun, "Merak ettiğimiz için Süleymanlı Yayla Gölü'ne Denizli'den geliyoruz. İlk defa geldik. Geçmiş yıllarda kuruduğu söylenen göl, gayet güzel. Ormanlık ve doğa ile iç içe. Nilüfer çiçeklerini gördük. Aile ile gelinebilecek bir ortam. Biz çok beğendik" dedi. - DENİZLİ