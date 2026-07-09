Süleymanpaşa\'da Yağmur Etkili

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yağmur yağışı etkisini gösterdi. Hava sıcaklığı 21 derece olarak ölçüldü.

Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışı sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte kontrollü ilerlemek zorunda kaldı. Vatandaşlar ise yağıştan korunmak için duraklara ve iş yerlerinin saçak altlarına sığındı.

Meteoroloji verilerine göre, ilçede hava sıcaklığı 21 derece olarak ölçülürken, öğleden sonra güneş açması bekleniyor. - TEKİRDAĞ