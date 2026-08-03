Sultanhisar’da ova yollarında bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Sultanhisar Belediyesi, üreticilerin tarım arazilerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ova yollarında bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sultanhisar Belediyesi, ilçe genelindeki ova yollarında bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye ekipleri, özellikle üreticilerin tarım arazilerine güvenli ve rahat ulaşım sağlayabilmesi amacıyla yol iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, ekiplerin sahada yoğun mesai harcadığını belirterek yürütülen çalışmaları yakından takip etti. İş makineleriyle gerçekleştirilen bakım ve düzenleme çalışmaları kapsamında bozulan ova yolları onarılarak ulaşımın daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Başkan Yıldırımkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ova yollarımızda bakım ve onarım çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İşimizin başındayız, sahadayız, her aşamasını kontrol ediyoruz. Üreticilerimizin ulaşımını kolaylaştırmak için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi. Belediye ekiplerinin, tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelerde yol bakım ve onarım çalışmalarını program dahilinde sürdüreceği bildirildi.