Sürdürülebilirlik Zirvesi Ankara'da Toplandı

18.04.2026 08:43
FSC Türkiye, orman ürünleri sektör temsilcilerini sürdürülebilirlik üzerine bir araya getirdi.

Orman Yönetim Konseyi (FSC) Türkiye tarafından Ankara'da düzenlenen organizasyonda orman ürünleri sektörü temsilcileri bir araya geldi. Küresel pazarlardaki sürdürülebilirlik beklentilerinin masaya yatırıldığı programa, TOBB Yönetim Kurulunu temsilen TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın katıldı.

Toplantıda sektör temsilcilerine hitap eden TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, "sürdürülebilir" kavramının artık bir tercih olmaktan çıkarak, küresel ticaretin ve rekabetçiliğin temel belirleyicilerinden biri haline geldiğine dikkat çekti. TOBB olarak iş dünyasının bu yeni döneme entegrasyonuna büyük önem verdiklerini belirten Özakalın, "Sektörlerimizin küresel dönüşüm süreçlerine uyum sağlamasını destekliyor, kamu ile özel sektör arasında etkin bir görev üstleniyoruz." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirlik birçok sektörü doğrudan ilgilendiriyor

Orman ürünleri sektörünün; mobilya, gıda, otomotiv, kauçuk ve tarım gibi birçok stratejik alanı doğrudan etkilediğine vurgu yapan Özakalın, bu yönüyle sürdürülebilirlik dönüşümünün birbirine bağlı geniş bir üretim ağına güç katacağını kaydetti. Küresel pazarlarda beklentilerin her geçen gün arttığını belirten Özakalın, bu dönüşüm sürecinde tüm paydaşların bir araya gelerek ortak hareket etmesinin büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi. - ERZURUM

