Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) çerçevesinde Kahramanmaraş genelinde 161 üreticiye 12 bin 600 sumak fidanı desteği verilirken, Dulkadiroğlu ilçesinde düzenlenen program kapsamında 37 üreticiye 3 bin 820 fidan teslim edildi.

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) kapsamında üreticilere sumak fidanı dağıtımı yapıldı.

Dulkadiroğlu ilçesindeki dağıtım törenine Kaymakam Hicabi Aytemür ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Törende 37 üreticiye, 67 dekar alanda kapama sumak bahçeleri kurulması amacıyla 3 bin 820 tüplü sumak fidanı verildi.

11 ilçede 209 dekar alan sumakla buluşuyor

11 ilçeyi kapsayan proje kapsamında il genelinde toplam 161 üreticiye, 209 dekar alanda dikilmek üzere 12 bin 600 sumak fidanı desteği sağlandığı bildirildi. Yetkililer, dağıtılan fidanların üreticilere hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.