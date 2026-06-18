Taksirle Ölüme Neden Olma Suçundan Hükümlü Yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde Taksirle Ölüme Neden Olma suçundan 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17 Haziran 2026 tarihinde Söke ilçesi mülki sınırları içerisinde, Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma suçundan 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F. B. K. (33) isimli şahıs yakalanarak adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Söke Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN
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