Tarsus Belediyesi ile Polonya'nın Warka Belediyesi iş birliğinde yürütülen 814 bin 303 Euro bütçeli proje kapsamında Altaylılar Mahallesi'ne yaklaşık 10 dönümlük iklim dostu park yapılacak.

'İklim Değişikliğine Dayanıklı Tarsus' projesi kapsamında hayata geçirilecek parkta yağmur suları toplanarak yeniden değerlendirilecek, kuraklığa dayanıklı ve az su isteyen bitkiler kullanılacak. Projeyle ayrıca 400 çocuk ve gence iklim değişikliği konusunda eğitim verilmesi hedefleniyor.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ile Warka Belediye Başkanı Tomasz Rawski, proje kapsamında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak finansmanıyla yürütülen projeyle Tarsus'un iklim değişikliğine uyum kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

Parkta yağmur suyunun toplanması ve depolanmasını sağlayacak sistem kurulurken, suyun toprakla buluşmasını kolaylaştıran yürüyüş yolları ve doğal malzemelerden oluşturulacak çocuk oyun alanları da yer alacak.

Boltaç, kent genelinde su tasarrufunu ön planda tuttuklarını belirterek, "Önemli olan işi yapmak değil, o işe sahip çıkmak" dedi.

Proje kapsamında ayrıca Şahin ve Tozkoparan mahallelerindeki aile sağlığı merkezleri, Seher Togo Kreşi ve Öğretmenler Mahallesi Taziye Evi'nin çatılarında 'Yeşil Çatı Projesi' uygulanacağı bildirildi.

Warka Belediye Başkanı Rawski ise iki ülkenin farklı coğrafyalarda bulunmasına rağmen iklim değişikliği konusunda benzer sorunlar yaşadığını belirterek, ortak çalışmaların yeni iş birliklerine zemin hazırlayacağını söyledi.