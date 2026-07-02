Tarsus'ta Özel Sarı Karpuz Hasadı İncelendi - Son Dakika
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Tarsus'ta Özel Sarı Karpuz Hasadı İncelendi

Tarsus\'ta Özel Sarı Karpuz Hasadı İncelendi
02.07.2026 18:03
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Mersin'de Tropik Sunshine karpuzu hasadı, yerinde incelendi. Üretici ile görüşüldü.

Mersin Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ ile Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ateş, Tarsus'un Akarsu Mahallesi'nde üreticileri ziyaret ederek hasat çalışmalarını yerinde inceledi.

Ziyaretin en dikkat çeken noktası ise toplam 47 dekarlık alanda yetiştirilen 'Tropical Sunshine' çeşidi sarı etli karpuzlar oldu. Alışılmış kırmızı karpuzlardan farklı olarak altın sarısı iç rengiyle dikkat çeken bu özel çeşit, kendine has aroması, yüksek şeker oranı ve lezzetiyle öne çıkıyor.

Tamamen doğal yollarla yetiştirilen Tropical Sunshine, genetik müdahale ürünü olmayıp, dünya genelinde uzun yıllardır üretilen özel bir karpuz çeşidi olarak biliniyor. Hem farklı görünümü hem de ferahlatıcı tadıyla tüketicilerden yoğun ilgi görüyor.

İncelemelerde bölgedeki alternatif ürün çeşitliliği, hasat durumu ve tarımsal üretim süreçleri hakkında üreticilerle görüş alışverişinde bulunulurken, sarı etli karpuzun bölge tarımına katma değer sağlayan önemli ürünlerden biri olduğu vurgulandı.

Mersin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, üreticiye bereketli, verimli ve bol kazançlı bir hasat sezonu diledi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Tarsus'ta Özel Sarı Karpuz Hasadı İncelendi - Son Dakika

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