Tavşanlı\'da Orman Yangınlarına Karşı Güvenlik Şeridi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, orman yangınlarına karşı alınan önlemler kapsamında önemli bir çalışma hayata geçirildi.

Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Tunçbilek Orman İşletme Şefliği sorumluluk sahasında bulunan Gürağaç mevkiinde, orman sınırına bitişik olarak faaliyet gösteren enerji santrali ile ormanlık alan arasına ayırıcı güvenlik şeridi oluşturuldu. Muhtemel yangınların ormanlık alana sıçramasını önlemek amacıyla tesis edilen güvenlik şeridi, orman içi ve orman bitişiğinde bulunan sanayi tesisleri, fabrikalar ve turizm alanlarında yangın tedbirlerinin eksiksiz uygulanmasını öngören genel talimatlar doğrultusunda hayata geçirildi.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında artan yangın riskine karşı benzer koruyucu çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, ormanların korunması için tüm kurum ve kuruluşların gerekli tedbirleri titizlikle uygulamasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti. - KÜTAHYA